13 pacientes com Covid-19 são transferidos de Parintins a Manaus

Manaus - O total de 13 pacientes com Covid-19 foram transferidos do município de Parintins para Manaus, como medida para salvar vidas e também desafogar a ocupação de leitos no interior, na noite de sábado (13). O grupo receberá tratamento no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, uma das unidades de referência da rede de saúde.

Todos os pacientes removidos de Parintins, sendo oito homens e cinco mulheres, foram avaliados pelas equipes médicas, com o estado de saúde moderado para o embarque. A transferência ocorreu em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), que pousou em Manaus por volta das 18h30. Os pacientes seguiram em ambulâncias para a unidade hospitalar, localizada na zona norte.

Oferta de leitos

A oferta de leitos e acolhimento para outros municípios afetados pela doença é resultado do trabalho de contingência do Governo do Amazonas. Os avanços na estabilização do suprimento de oxigênio, nas unidades de saúde, possibilitaram a abertura de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além da redução da taxa de ocupação na rede de saúde.

Conforme dados divulgados hoje, a taxa de ocupação, que em janeiro chegou a 160%, atualmente está em 82% para leitos clínicos e em 92% para UTI. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) também registra uma redução do número de pacientes que aguardam remoções de um leito de menor complexidade para outro de maior complexidade. Em janeiro, essa fila chegou a ter 659 pessoas esperando leitos clínicos e de UTI e, hoje, tem 377 pacientes.

*Com informações da assessoria

