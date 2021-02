Esperança: Oito pessoas recuperadas da Covid-19 retornam a Manaus

Os pacientes foram transferidos para desafogar os hospitais | Foto: Arthur Castro/ Secom

Manaus - Oito pacientes recuperados da Covid-19 retornaram a Manaus na noite de sábado (13) e na madrugada deste domingo (14), após receberem alta hospitalar em outros cinco estados brasileiros. O grupo havia sido levado por meio da força-tarefa realizada pelo Governo do Amazonas, em parceria com o Governo Federal, para continuação do tratamento em outros estados do país.



Os pacientes recuperados desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e receberam assistência do Governo do Amazonas, por meio da equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) que, em parceria com a Casa Militar, garantiu o transporte em segurança para cada um deles até suas residências. Ao todo, foram três pacientes vindos de Goiânia (GO); dois de Natal (RN); um de Belém (PA); um de Vitória (ES); e outro de João Pessoa (PB).

Aos 40 anos de idade, Maria da Rocha foi diagnosticada com a Covid-19 e precisou ser transferida para a cidade de Natal. Agora, com o retorno a Manaus, ela destaca que o apoio do Governo do Amazonas foi essencial no processo.

"Foi muito importante. Sem palavras para o Governo do Amazonas por tudo que eles fizeram para a gente ir até lá, que foi muito, muito importante", enfatizou.

Vindo da cidade de Goiânia, Carlos Alberto Monteiro, de 55 anos, afirmou ter sido muito bem atendido pela equipe de profissionais que acompanhou o quadro dele, no estado de Goiás, e que tudo foi possível por meio da iniciativa do Governo do Amazonas.

"Com toda certeza, principalmente o Governo do Amazonas, que deu todo esse aparato para a gente. Eu estou muito agradecido ao Governo do Estado. Tenho muita coisa para falar, mas agora não consigo", emocionado, concluiu Monteiro.

Balanço

Com o objetivo de melhorar o fluxo de atendimento na rede pública de saúde do estado, o governo tem realizado transferências de pacientes para outras localidades da federação. Ao todo, já foram transferidas 542 pessoas para outros estados e 222 já retornaram para Manaus.

Na noite de sábado (13/02), também foram transferidos 13 pacientes de Parintins, município distante 369 quilômetros de Manaus, para o Hospital Delphina Aziz, referência em casos de Covid-19 em Manaus.

