Após colisão entre motos, mulher cai de garupa e morre em Manaus

Manaus - Uma mulher identificada como Gisele Dantas Correia, de 31 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (15), após se envolver em uma colisão entre duas motocicletas. O caso ocorreu na rua Paulo Pinto Nery, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus.



De acordo com a polícia, era por volta das 4h, quando os dois veículos se chocaram. Na ocasião, a vítima caiu violentamente no chão, e morreu na hora. O condutor da moto na qual ela estava como passageira fugiu do local.

Já o motorista da segunda motocicleta envolvida no acidente, um vigilante de 24 anos, aguardou a chegada das autoridades. Ele foi conduzido ao 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.

O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exame de necropsia. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

