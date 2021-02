Ex-prefeito de Parintins, Enéas Gonçalves morre de Covid-19 no AM

'Nossas manhãs não serão mais as mesmas', disse um fã | Foto: Reprodução Facebook

Parintins- Morreu na madrugada desta segunda-feira (15), em Manaus, o ex-prefeito de Parintins, Enéas Gonçalves Sobrinho, de 64 anos. Enéas lutava bravamente contra a Covid-19.

Em homenagem, a prefeitura de Parintins decretou luto oficial de três dias. O atual prefeito, Bi Garcia escreveu sobre Enéas nas redes sociais.

"Filho do ex-prefeito Gláucio Gonçalves e de dona Walkiria Viana Gonçalves, Enéas Gonçalves deixa um marco na política parintinense como prefeito e deputado estadual. Em sinal de respeito e em homenagem a toda a história de Enéas, decretamos três dias de luto oficial no Município de Parintins. Externamos sentimentos de pesar à sua mãe dona Walkiria, irmãos e a seus filhos em nome da vereadora Vanessa Gonçalves. Desejamos que Deus possa confortar o coração de todos e dar forças nesse momento de muita dor com essa perda irreparável", escreveu.

Na Rádio Clube de Parintins fez história com o programa Cartão Amarelo. Descontraído, Alegre e com suas dicas, Enéas possuía a maior audiência da rádio em Parintins e região pelas manhãs.

