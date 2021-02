Cema realiza chamamento público para aquisição de equipamentos

| Foto: (Divulgação)

Manaus (AM) - A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), abriu um chamamento público para adquirir 540 mil equipos para bombas de infusão. O edital completo está disponível no portal de compras do Estado do Amazonas ( www.e-compras.am.gov.br ).

A empresa vencedora do certame deverá fornecer ainda, em regime de comodato, 3 mil bombas de infusão do tipo volumétrica, com mecanismo peristáltico rotativo ou linear, para infusão parenteral ou enteral, uso adulto e pediátrico, compatível com os equipos a serem entregues.

Conforme o edital, vencerá a empresa que apresentar o menor preço por itens.

O prazo de entrega dos materiais é de até 10 dias úteis após ser gerada a nota de empenho, tendo em vista a necessidade de atendimento imediato das unidades de saúde.

Como critério de seleção, poderá ser considerado ainda o menor prazo de entrega, dada a situação emergencial do Amazonas e a urgência das demandas voltadas ao enfrentamento da Covid-19.

A entrega das propostas de preço e da documentação exigida no edital deve ser realizada nesta terça-feira (16), das 8h às 10h, apenas por meio eletrônico, através do e-mail [email protected]

Leia mais:

AM organiza distribuição de 50 mil testes da Covid-19 para o interior

Cidades do interior do AM recebem 50 mil testes de Covid-19