Bairros periféricos de Manaus receberão infraestrutura, diz prefeito

Manaus (AM) - Durante vistoria técnica no conjunto Viver Melhor 2, zona Norte, o prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do vice-prefeito e secretário de infraestrutura, Marcos Rotta, reafirmou que a sua gestão irá atender os bairros mais periféricos da cidade. “Iremos buscar uma atenção especial a todos esses bairros mais isolados da cidade de Manaus", afirmou David, na manhã desta segunda-feira, 15/2., completando que essa é uma ação integrada com diversas secretarias.



A ação vai contemplar as mais de 70 ruas dos conjuntos Viver Melhor 1 e 2, que, nos primeiros seis dias de iniciada, já recebeu em média 100 toneladas de asfalto, utilizado para o recapeamento asfáltico e tapa-buracos. "Ontem foi aniversário de sete anos daqui, e a população reclamava que, em todo esse tempo, nunca foi feita uma operação como essa, e nós estamos aqui no nosso segundo mês de gestão, dando nosso melhor para população", destacou David Almeida.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atua no mutirão de melhorias do conjunto, realizando a desobstrução de bueiros; fiscalização de iluminação; fiscalização da Águas de Manaus com desobstrução da rede de esgoto; tapa buracos e drenagem. A limpeza de todas as quadras e ruas do local é feita pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

“O Viver Melhor já está 100% iluminado com LEDs. Vamos agora fazer a operação de infraestrutura e um mutirão de limpeza pública, além das ações das outras secretarias e institutos, mas a determinação do prefeito é que nós só saiamos daqui quando todo o conjunto estiver estabilizado. Uns 15 ou 20 dias para concluir o objetivo”, comentou o vice-prefeito Marcos Rotta.

Além disso, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) disponibilizou seis agentes de trânsito, divididos em turnos, para diariamente controlar o fluxo de veículos e realizar ações necessárias.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) estão trabalhando de forma integrada com os feirantes e camelôs, verificando as construções ilegais em passeios públicos e garagens.

