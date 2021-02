Wilson e Pazuello tratam do plano de vacinação com prefeitos

Manaus (AM) - O Governador Wilson Lima e o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, trataram, nesta segunda-feira (15), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), das ações do Plano Aceleração de Vacinação contra Covid-19, com os prefeitos da Região Metropolitana de Manaus (RMM), incluindo o da capital, David Almeida. A operacionalização da vacinação vai iniciar a partir do dia 22 de fevereiro, pelo Amazonas, em pessoas acima dos 50 anos de idade.

O plano vai permitir a cobertura vacinal de todos os estados da região Norte, iniciando pela capital do Amazonas, Manaus, região metropolitana e interior do estado.

"Esse trabalho que estamos fazendo é em conjunto entre Ministério da Saúde, Governo do Amazonas, prefeituras e também o Comando Militar da Amazônia, incluindo Aeronáutica, Marinha, Exército. E hoje fizemos uma reunião de alinhamento, aqui no CICC, com todos esses representantes, onde vamos procurar vacinar o máximo possível de pessoas no Amazonas, sobretudo aquelas que são prioridade, que estão mais expostas ao coronavírus", explicou o governador Wilson Lima.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assegurou a imunização para os grupos prioritários do estado. "Vamos vacinar com todas as vacinas que nós conseguirmos. Temos a previsão de chegar, no dia 22, dois grupos de vacina, a AstraZeneca e do Butantã. Acredito que possamos conseguir vacinar os grupos prioritários do Amazonas, entre final de março e um pouco mais de abril".

Logística com Forças Armadas

Ainda hoje, o governador Wilson Lima se reuniu, com o general de Exército, Esteban Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), para discutir o planejamento logístico e operacional do Plano de Aceleração da Vacinação contra a Covid-19.

O CMA vai coordenar o trabalho das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), no plano estratégico, para acelerar a vacinação no Estado, na parte da segurança e na montagem de pontos de vacinação, conforme planejamento do Ministério da Saúde.

FTI

O governador Wilson Lima ainda destacou na reunião que, nesta semana, deverá ser feito o primeiro repasse do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), no valor de R$ 30 milhões, aos 61 municípios do interior do estado.

Esse repasse trata-se da primeira parcela de cerca de R$ 160 milhões do FTI, que serão destinados às prefeituras municipais para reforçar a rede de assistência à saúde no interior do Amazonas, principalmente para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

*Com informações da assessoria