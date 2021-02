Covid-19: oito pacientes são transferidos de Tabatinga para Manaus

O avião com os pacientes decolou do Aeroporto de Tabatinga e pousou na base da Força Aérea Brasileira | Foto: Divulgação

Manaus - Segue o trabalhando para reduzir a taxa de ocupação de leitos da rede pública de saúde no interior do estado. Para isso, nesta segunda-feira (15), o Governo do Amazonas realizou a transferência de oito pacientes com Covid-19 dos municípios de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) e São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus) para a capital amazonense, onde darão continuidade ao tratamento em uma unidade de referência.



O avião com os pacientes decolou do Aeroporto de Tabatinga e pousou na base da Força Aérea Brasileira (FAB), no Aeroporto Ponta Pelada, zona sul de Manaus, por volta das 18h30. O grupo seguiu em ambulâncias para o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, localizado no bairro Santa Etelvina, zona norte, onde seguem internados em leitos clínicos.

Dos oito pacientes, cinco são naturais de São Paulo de Olivença e três de Tabatinga. Antes da transferência, o grupo passou por avaliação feita por uma equipe médica, que atestou as condições de saúde necessárias para o procedimento.

Eles foram transportados em uma aeronave militar modelo C-99, adaptada para garantir total segurança aos enfermos durante o trajeto. Toda a logística é realizada com apoio da Casa Militar.

Transferências

Esta é a segunda transferência de pacientes com Covid-19, de municípios do interior do estado para a capital Manaus, nos últimos três dias. No sábado (13/02), o Governo do Estado transferiu 13 pacientes de Parintins (a 369km da capital) para Manaus. Ambos os grupos estão recebendo assistência no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz.

