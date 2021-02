Mensagem de entrega de material escolar é falsa, alerta Prefeitura

A prefeitura reforça que é preciso ter cuidado ao receber links suspeitos | Foto: Reprodução

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), alerta aos pais e responsáveis que é falsa a mensagem que circula nas redes sociais sobre distribuição de material escolar para alunos da rede pública.

A mensagem diz que as famílias que não têm condições de adquirir os materiais escolares podem solicitar a retirada em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O texto ainda disponibiliza um link no qual as pessoas podem consultar mais informações.

A prefeitura reforça que é preciso ter cuidado ao receber links suspeitos, pois o usuário pode ter os seus dados roubados.

*Com informações da assessoria

