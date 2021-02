UEA oferece atendimento médico e psicológico gratuito em Manaus

Manaus (AM ) - Visando ajudar no enfrentamento da pandemia de Covid-19, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está disponibilizando atendimento médico e psicológico de forma virtual e totalmente gratuita para a população. A iniciativa, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e grupo Samel, conta com uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, odontólogos, biólogos e residentes de Enfermagem.

Pela plataforma do Chatbot da UEA, disponível no endereço http://chatbot.saude.am.gov.br , a população em geral terá acesso ao atendimento médico para casos relacionados à Covid-19. O atendimento psicológico para profissionais de saúde do Amazonas também acontece pelo mesmo link. Já o atendimento psicológico para o público em geral, incluindo profissionais da imprensa e profissionais do ramo cemiterial e funerário, está sendo realizado pelo link https://epsicouea.wixsite.com/saudemental

Outro serviço disponibilizado pela UEA é a supervisão clínica gratuita para psicólogos que atendem pessoas com demandas relacionadas à Covid-19 e um grupo de ajuda mútua para que profissionais da linha de frente possam compartilhar entre si condutas adequadas, manejos técnicos e estratégias exitosas de redução de estresse decorrente do trabalho. Esse serviço pode ser acessado pelo link https://linktr.ee/nosdalinhadefrente

O sistema está funcionando de segunda a sexta-feira, e também aos fins de semana e feriados, das 7h às 23h.

Chatbot

Nesta nova etapa, é possível que os profissionais de saúde prescrevam os esquemas terapêuticos e exames, além de encaminhar para outros atendimentos médicos. O Chatbot aplica respostas automáticas, mas também possibilita a interação imediata com a equipe multidisciplinar que faz a primeira triagem pelo serviço de telemensagem WhatsApp Web.

A coordenação do projeto enfatiza que, através dessa plataforma e do atendimento mais humanizado, é possível conversar diretamente, visualizar o paciente e fazer uma melhor avaliação clínica no momento do atendimento. Todas as dúvidas são esclarecidas com informações confiáveis e de qualidade dadas por especialistas.

“Além de diminuir a demanda nos dispositivos de saúde públicos e privados, o Chatbot diminui a exposição dos pacientes aos riscos de novas contaminações, tendo em vista que estamos em um momento de aumento de casos de síndromes respiratórias agudas graves. Então quando o usuário usa o app para uma avaliação ele está preservando a saúde e a vida dele. Todos os nossos profissionais estão aptos para atender a população de forma confiável”, assinala a professora Adriany Pimentão.

Atendimentos em 2020

Lançado no dia 1º de abril de 2020, o Chatbot realizou 92.477 atendimentos de pessoas com sinais e sintomas de Covid-19 e teve, entre os usuários, nota de satisfação 4,8 em uma escala que vai até 5. Por meio da consulta, os médicos conseguiam identificar os casos leves e assim fornecer orientações para os cuidados em domicílio. Nos casos de pacientes com sintomas mais fortes, o paciente recebe orientação para procurar uma unidade de saúde.

*Com informações da assessoria