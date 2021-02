Secretário de saúde de Iranduba morre vítima da Covid-19

| Foto: Divulgação

Iranduba - O secretário de saúde do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), Daniel Sales Barroso, morreu nesta terça (16) vítima da Covid-19. A informação foi confirmada pelo vice-prefeito do município, Robson Adriel, por meio das redes sociais.

De acordo com a Robson Adriel, Daniel Barroso atuou por vários anos como técnico no Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e participou da transição entre governos após a eleição municipal de 2020, sendo pouco depois convidado a assumir à Secretaria Municipal de Saúde de Iranduba, na gestão do prefeito Augusto Ferraz.

Ele foi atuante nos trabalhos na pasta durante a crise do oxigênio no estado e transferência de pacientes graves para a capital.

"Nosso amigo faleceu na luta contra a Covid-19. Com muita dor no coração, pedimos a Deus, forças para continuar essa jornada", afirma Robson Adriel na publicação.

