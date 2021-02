Prefeitura dialoga com sindicato dos professores e apresenta plano

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu diálogo com a classe dos professores | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu diálogo com a classe dos professores para tratar de demandas da categoria. Para isso, o secretário de Educação, Pauderney Avelino, recebeu, nesta terça-feira (16) membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) e apresentou as ações da pasta para o início do ano letivo de 2021, que será no dia 18 de fevereiro, de forma remota.

O secretário afirmou que, por orientação do prefeito David Almeida, está acompanhando as demandas da categoria, como estrutura para os profissionais trabalharem remotamente e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR).

Pauderney avalia que a reunião com o Sinteam serviu para transmitir aos representantes da categoria dos professores, as medidas tomadas pela Semed para garantir a estrutura para professores e alunos.

“Passamos para eles com toda transparência e com toda nossa vontade de acertar e chamamos o sindicato para nos ajudar, fazendo uma parceria em prol da educação”, pontuou.

O secretário de Finanças do Sinteam, Cleber Ferreira, ressaltou a importância desse diálogo com a Semed e afirmou que o objetivo do sindicato é realizar um trabalho em conjunto, em prol dos direitos dos professores.

“Saímos daqui com um saldo positivo, porque em todo o momento que se inicia um diálogo, você tem a perspectiva de que vamos ter lutas melhores e garantia de direitos. O sindicato não está aqui para ser contra a secretaria, mas ser a favor da categoria e por acreditar que a Semed quer atender, da melhor maneira possível, aqueles que são seus funcionários”, declarou Cleber.

Merendeiras

Na segunda-feira (15) a Semed também recebeu representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas de Manaus (Sinterc). No encontro, o titular da pasta tratou das demandas dos trabalhadores e reafirmou a intenção do prefeito de Manaus, David Almeida, de manter o diálogo aberto, valorizando os profissionais envolvidos na educação.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Prefeito David Almeida suspende feriado de ‘Quarta-Feira de Cinzas’

Homem é executado com tiros na cabeça no conjunto Ouro Verde