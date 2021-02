Amazonas tem campanha de conscientização de consumo de energia

A ação é coordenada pela Secretaria Executiva de Mineração | Foto: Divulgação





Com o intuito de alertar e conscientizar a sociedade para a importância da economia de energia, principalmente, durante o período em que vigoram as medidas restritivas no Amazonas, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), lança a campanha “Economia de Energia em Meio ao Confinamento”.

A ação é coordenada pela Secretaria Executiva de Mineração, Petróleo, Energia e Gás (Semep) e tem o objetivo de chamar a atenção da população para o uso de energia elétrica de forma eficiente e responsável, evitando desperdícios, diminuído os gastos do orçamento e também contribuindo para a conservação do Planeta.

A campanha será divulgada nas mídias digitais da Sedecti e também nos canais internos buscando alcançar, inclusive, o servidor público que se encontra em regime de home office.

O secretário executivo da Semep, Marco Antônio Villela, explica que a ideia é fazer com que as pessoas façam o uso consciente de energia elétrica, principalmente, no período de home office, o qual também inclui as aulas de crianças e adolescentes que devem iniciar em breve.

“Estimular o uso consciente, evitando o desperdício, muitas vezes involuntário, é importante em qualquer tempo e mais ainda nesse período de pandemia. Essas informações e ensinamentos nos serão úteis agora e para o pós-pandemia”, destaca o secretário.

Um estudo da Semep com Amazonas Energia | Foto: Divulgação

Equipamentos que mais consomem energia

Um estudo prévio foi levantado pela equipe da Semep, junto à concessionária Amazonas Energia, para identificar quais são os ‘campeões’ de maior consumo de energia elétrica dentre os eletrodomésticos.

Dos cinco primeiros itens estão: chuveiro elétrico (com potência de 4.400w), máquina de lavar roupas (com potência de 400 à 1.500w), forno micro-ondas (com potência de 1.150w), condicionador de ar (com potência de 900 a 1.400w) e secador de cabelo (com potência de 1.000w).

Além de se tratar de uma questão econômica, o consumo com eficiência energética também é uma atitude de conscientização ambiental, pois quanto menos se usa energia elétrica, menor é a necessidade de geração e, consequentemente, menor o impacto ambiental com a queima de produtos fósseis para a produção dessa energia.

O engenheiro eletricista Caio Melo, especialista em eficiência energética que compõe a equipe técnica da Semep, salienta a importância do consumo responsável e consciente.

“O desperdício de energia elétrica só traz prejuízo para todos os setores, principalmente, para o consumidor final. Por isso, é de extrema importância ter um consumo de energia elétrica responsável e consciente. Além de ser financeiramente viável, ajuda a preservar os recursos naturais”, alerta o engenheiro.

Uma dica importante apontada pela Semep é de se calcular o consumo mensal dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Nesse caso, o consumidor deve fazer o levantamento para saber quanto de energia cada aparelho consome por mês.

Uma dica importante apontada pela Semep é de se calcular o consumo mensal dos eletrodomésticos | Foto: Divulgação

Para isso, deve-se pesquisar qual a potência do aparelho (medida em Watts) que normalmente é indicada na embalagem do produto e no manual de instruções, além do tempo em horas que o aparelho fica ligado por mês.

Lei Estadual de Incentivo a fontes renováveis e eficiência energética - Desde o dia 22 de dezembro de 2020, o Amazonas passou a contar com a Lei Estadual de Incentivo às Fontes Renováveis de Energia e Eficiência Energética (Lei Estadual nº 5.350), a qual prevê diretrizes estratégicas para políticas públicas, que trarão incentivos e incrementos para implementação de novas modalidades de geração de energia elétrica mais sustentáveis.

A Lei foi elaborada pela Sedecti em parceria com vários órgãos e pretende estimular, com incentivos tributários, o uso de tecnologias mais limpas e menos degradantes ao meio ambiente. Além disso, a nova regulamentação prevê apoio para indústrias que fabricam equipamentos e componentes para a geração de energia, a partir do uso de fontes renováveis mais eficientes e com preços acessíveis.

Dicas de eficiência energética - A Semep preparou algumas dicas que serão divulgadas ao longo da campanha. Dentre elas, estão:

> Cuidado com as instalações elétricas: Quando fizer suas instalações elétricas, chame um eletricista profissional que vai orientar, adequadamente, o uso de fios capazes de suportar a corrente consumida por lâmpadas e eletrodomésticos. Fios elétricos de diâmetro menor (bitola) tendem a apresentar maior resistência elétrica e, por isso, não são capazes de conduzir tanta energia quanto outros fios de espessura maior. Quanto maior é a resistência elétrica de um fio, mais energia elétrica ele “desperdiçará” em forma de calor. Fios mal dimensionados nas instalações elétricas geram superaquecimento, desperdiçam energia e, principamente, podem provocar acidentes;

> Lâmpadas: usar lâmpadas mais econômicas, de preferência as de Led. Durante o dia, usar sempre que possível a luz natural. Escolha pintar a residência de cores claras para aproveitar melhor a iluminação natural;

> Eletrodomésticos: quando for trocar os eletrodomésticos, opte sempre por aqueles que apresentarem maior eficiência energética. Confira sempre o selo fornecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Nesse selo, é possível conferir a eficiência de diversos aparelhos em uma escala que vai de E (menos eficiente) até A (mais eficiente);

> Evite horário de pico: É sempre recomendável evitar o uso de aparelhos de maior consumo no intervalo de pico do sistema elétrico, que no Amazonas ocorre no horário entre 20h às 22h59;

> Geladeira: não colocar alimentos quentes na geladeira. O ideal é deixá-los esfriar ao natural e só então guardá-los no refrigerador. Verificar sempre se a borracha da porta está bem vedada e evitar abri-la várias vezes. Também não é correto secar roupas atrás do motor. Para a limpeza e conservação do seu equipamento, vale a pena consultar o manual de instruções;

> Chuveiro elétrico: é aconselhável fazer dupla economia de água e energia. Nos dias de calor, mantenha o aparelho na posição verão e procure fazer banhos mais rápidos;

> Máquina de lavar: cada máquina de lavar tem uma capacidade máxima em quilos de roupas. Obedeça a essa capacidade, nem menos e nem a mais, fazendo uso do aparelho apenas durante o tempo necessário e utilizar a máquina uma vez por semana;

> Ferro elétrico: assim como para a máquina de lavar, é recomendável que se utilize o ferro elétrico uma vez por semana, nesse caso, junte o maior número de roupas para passar de uma só vez. Ao terminar, desligue o ferro de imediato. Além de economizar energia, evita acidentes;

> Carregadores: utilize até se certificar que a bateria foi carregada. Depois, retire de imediato da tomada;

> Condicionador de ar: no Amazonas, por conta do clima, o condicionador de ar é um eletrodoméstico quase indispensável. Porém, é preciso estabelecer horários para ligar o ar-condicionado; e programá-lo de modo automático, mantendo as portas do ambiente fechadas. O ideal é limpar periodicamente e trocar o filtro. O pó, as sujeiras e todas as impurezas do ar ficam retidas no filtro que, se estiver sobrecarregado, prejudicará a circulação livre do ar condicionado, forçando o equipamento a trabalhar mais e, assim, a consumir mais energia.

