Mais de 130 Kg de alimentos são apreendidos em comércios de Manaus

Manaus - Mais de 130 Kg de alimentos vencidos e/ou com embalagens violadas foram apreendidos em comércios localizados nas Zonas Norte e Sul de Manaus pelas equipes do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) nesta terça-feira (16). Os produtos foram descartados e os estabelecimentos autuados.



No primeiro local visitado pelos fiscais, no bairro Educandos, Zona Sul da capital, foram recolhidos 45 Kg de frango, além de temperos, massas, iogurtes, feijoada, produtos em conserva, leite em pó e cervejas, o que totalizou 79,09 de itens apreendidos.

Em seguida, a equipe do órgão retirou 55,51 Kg de alimentos em condições inadequadas para consumo, em um comércio no bairro Colônia Terra Nova, zona norte. Assim como no estabelecimento no Educandos, a maior parte dos itens apreendidos (53,5 Kg) foi de frango congelado.

“O Procon-AM está todos os dias nas ruas, apurando as denúncias dos consumidores. Nesses dois casos, é preocupante o número alto de produtos apreendidos, sobretudo por se tratar de itens do gênero alimentício, que afetam diretamente a saúde da população”, alertou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

