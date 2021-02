‘Ilumina Manaus’ vai beneficiar 60 bairros com 12 mil pontos a LED

Serviços de troca de lâmpadas de sódio e vapor metálico pelas lâmpadas de LED já estão sendo realizados | Foto: Divulgação

Manaus - O programa "Ilumina Manaus" lançado nesta quarta-feira (17) pela Prefeitura de Manaus vai garantir a implantação de 12 mil novos pontos a LED em 60 bairros da capital garantindo economia mensal de R$ 500 mil aos cofres públicos.

Os serviços de troca de lâmpadas de sódio e vapor metálico pelas lâmpadas de LED já estão sendo realizados. Já foram contemplados pontos estratégicos em bairros em zonas distintas da capital.

Economia

"Já economizamos R$ 500 mil, o que mostra serviço público merece ser fiscalizado. Esse será o Norte das nossas ações. Recebemos o desafio do prefeito David Almeida de em 100 dias colocarmos 100% de cobertura LED em Manaus e estamos trabalhando em quatro turnos diários para que isso aconteça", destacou o vice-prefeito e secretário da Seminf Marcos Rotta.

Lançamento do "Ilumina Manaus" | Foto: Suyanne Lima

Rotta destacou ainda que será realizado um leilão com as lâmpadas antigas e estrutura metálica dos postes para arrecadar recursos que serão implementados em melhorias na infraestrutura.

As luminárias de LED geram uma média de 60% de economia e uma claridade até quatro vezes maior que as tradicionais.

Campos de futebol espalhados pela cidade também receberão nova iluminação que pode gerar economia de 80% nas contas de energia.

"Se pagávamos uma conta de iluminação de um campo de futebol no valor de R$ 1 mil, por exemplo, hoje pagamos em média, no mesmo campo, com as lâmpadas de LED implantadas, R$ 200. Uma economia de 80%", informou o superintendente da UGPM, Carlos Alberto D' Ávila.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) conta com apoio da população para identificar pontos que necessitem de iluminação. Basta ligar para o número 0800 201 0001 e solicitar o serviço. Fiscais irão ao local verificar a situação e se necessário os trabalhos serão iniciados em até 48h.

