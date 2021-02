Mil máscaras serão doadas para pessoas em situação de rua do AM

Os produtos estão somando às outras doações para atender as pessoas em situação de rua | Foto: Divulgação Sejusc

Manaus - Mil máscaras de tecido do projeto “Máscara + Renda”, por meio do grupo Pão Nosso, serão destinados para as pessoas em situação de rua no Amazonas. As doações foram recebidas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), nesta terça-feira (16).

De acordo com a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, as doações fazem parte das ações para prestar assistência social às pessoas que serão abrigadas.

“Essas máscaras estão ajudando duplamente. Estão ajudando as mulheres que, nesse momento de pandemia, ficaram sem uma fonte de renda. Elas fabricaram essas máscaras, receberam parte desse valor, e hoje esses produtos estão somando às outras doações que recebemos para atender as pessoas em situação de rua, que serão abrigadas nas próximas duas semanas pela Sejusc”, afirmou.

Para a secretária executiva de Direitos Humanos da Sejusc, France Mendes, as doações servem para reforçar os cuidados da pasta com aqueles que mais precisam de atenção. “Essas máscaras são de grande importância para os abrigados, para protegê-los da contaminação e para prevenir o contágio pelo novo coronavírus”, disse.

O “Máscara + Renda” consiste em mapear as costureiras de todo o Brasil que estejam em situação de vulnerabilidade social e que perderam sua renda mensal durante a pandemia, oferecendo a elas um novo caminho de geração de renda. Elas são cadastradas no projeto por articuladoras regionais, recebem um kit de matéria-prima e um pagamento por máscara produzida por dia, garantindo sua renda por três meses.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Pauderney apresenta propostas a professores em Manaus