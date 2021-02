Pacientes com tuberculose recebem telemonitoramento em Manaus

O serviço iniciou em novembro de 2020 e executado por uma equipe composta por enfermeiros e médicos da Semsa | Foto: Reprodução

Manaus- Mesmo durante a pandemia da Covid-19, 167 pacientes com tuberculose já foram acompanhados pelo serviço de telemonitoramento da Prefeitura de Manaus.

O serviço iniciou em novembro de 2020 e executado por uma equipe composta por enfermeiros e médicos e permite que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) faça o telemonitoramento com a realização de ligações telefônicas para o paciente a cada 15 dias ou com maior frequência, dependendo da avaliação realizada pela equipe.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, o prefeito David Almeida determinou o reforço do telemonitoramento, que tem o objetivo de atender casos de novos pacientes diagnosticados com tuberculose e que são acompanhados na rede municipal de saúde.

“A partir do telemonitoramento, os pacientes contam com uma equipe de profissionais que vai fornecer informações sobre a doença e o tratamento, mas que também identifica demandas e faz o encaminhamento aos equipamentos de suporte social, o que envolve benefícios como o recebimento de cestas básicas, o aluguel social e benefício de prestação continuada”, ressaltou.

Desde o início do telemonitoramento, houve 35 encerramentos de acompanhamento, dos quais 28,7% ocorreram por boa adesão ao tratamento/cura e 25,7% por transferência para unidades de referência estadual ou mudança do paciente para outro município, nos demais casos houve perda de contato com o paciente (ligações sem sucesso ou não atendidas por mais de sete dias).

Em 2020, Manaus registrou 2.092 casos novos de tuberculose, com uma redução de cerca de 11% em relação a 2019, quando foram notificados 2.348 casos novos da doença.

