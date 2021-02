Policiais militares do AM recebem fisioterapia respiratória pós Covid

O atendimento na unidade também contempla familiares dos servidores da PM, como dependentes | Foto: Divulgação Secom

Manaus- Importante aliada na recuperação das pessoas acometidas pela Covid-19, a fisioterapia respiratória tem sido fundamental na vida de policiais militares que tiveram a doença. O atendimento acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário das 7h às 11h30, no Hospital da Polícia Militar, no Comando Geral, zona sul da capital.

O Governo do Estado, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), tem proporcionado, desde o início do mês de fevereiro o tratamento para servidores da pasta e familiares.

O chefe de Departamento do Estado Maior da PM, coronel Dias Figueiredo, explica que a decisão de proporcionar esse atendimento partiu da gestão, que levou em consideração a importância de prestar o suporte aos policiais militares, que tanto contribuem para a sociedade.

“O Comando da Polícia Militar, através do coronel Ayrton Norte e coronel Ronaldo Negreiros, preocupado com a reabilitação e restabelecimento da saúde dos nossos policiais pós-Covid, determinou que se fizesse esse projeto para que nós pudéssemos contribuir para a melhoria da saúde do nosso policial militar e dependentes”, destacou.

Acometido pelo vírus em dezembro de 2020, o servidor da ativa, tenente Alex Fonseca, relata que procurou atendimento de fisioterapia respiratória porque estava com a saturação muito baixa.

“Eu procurei o serviço médico, eles me encaminharam para cá, e desde então eu estou fazendo o acompanhamento da fisioterapia. Eu estou sentindo melhora significante porque para mim chegou à saturação de 89. Hoje eu consigo dormir tranquilo o que eu não dormi a noite, chegando até 97, então isso está me deixando muito tranquilo”, disse o servidor, que estava no local fazendo mais uma sessão semanal.

O atendimento na unidade também contempla familiares dos servidores da PM, como dependentes. Para dar início ao tratamento de fisioterapia pulmonar no local, os policiais e dependentes podem encaminhar uma solicitação por e-mail: [email protected], informando a condição clínica pós-Covid e com o envio de documento que comprove que já tenha sido acometido pela doença.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura e UEA estudam parcerias para ampliar postos de vacinação