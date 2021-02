Veja como fica o trânsito na João Valério após rompimento de tubulação

| Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) orienta motoristas e usuários de ônibus para as mudanças no trânsito e transporte na rua João Valério, interditada no trecho entre os cruzamentos das avenidas Djalma Batista e Constantino Nery, na manhã desta quarta-feira (17), por conta de problemas em uma tubulação de drenagem profunda.

O condutor que seguia em direção às avenidas São Jorge ou Constantino Nery, pela rua João Valério, deverá dobrar à esquerda na avenida Djalma Batista, seguir até o boulevard Álvaro Maia, depois acessar a avenida Constantino Nery e continuar o itinerário. Se o acesso for para a avenida São Jorge, o condutor seguirá pela Constantino Nery, faz o retorno na alça inferior do parque dos Bilhares e segue até a avenida São Jorge.

Linhas de Ônibus

A Linha 122, que faz trajeto para o bairro São Jorge, deverá seguir até o boulevard Álvaro Maia, depois, o retorno na alça inferior do parque dos Bilhares e seguir até a avenida São Jorge. As linhas 452, 407 e 123, que seguiam para o T1, deverão seguir até o boulevard Álvaro Maia, passar por cima da alça superior do viaduto da avenida Kako Caminha, depois dobrar à esquerda na rua Elvira Dantas, ao lado do Centro de Convivência do Idoso Madalena Arce Daou e retornar até o T1 pelo boulevard Álvaro Maia.

Os agentes de trânsito estarão presentes para monitorar e orientar os condutores enquanto a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estiver fazendo os reparos no local.

