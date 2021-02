Retorno na Torquato Tapajós é fechado; prefeitura orienta motoristas

Mapa orienta os condutores sobre trânsito no local | Foto: Divulgação

Manaus - A partir desta sexta-feira (19), o retorno instalado no canteiro central que dá acesso a comunidade Parque São Pedro, zona Norte, será fechado com barreiras de concreto pela Prefeitura de Manaus, por intermédio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O objetivo do fechamento é para garantir mais segurança aos pedestres e melhorar a fluidez do tráfego na avenida. A medida elimina dois conjuntos semafóricos de veículos e permanece o de travessia de pedestres e também acaba com os conflitos na circulação de trânsito do local.

Os condutores que seguem em direção à comunidade Parque São Pedro ou retornam para a avenida Torquato tapajós, no sentido centro, deverão continuar dirigindo até o complexo viário Lydia da Eira Corrêa, distância de um quilômetro, fazer o retorno na alça inferior do viaduto, voltar no sentido centro, para poder acessar até a comunidade Parque São Pedro.

Para os motoristas que circulam pela comunidade Jesus me Deu, deverão seguir até a avenida Torquato Tapajós, dobrar à direita, seguir até o viaduto, voltar no sentido centro e acessar a comunidade Parque São Pedro ou seguir para a Cidade Nova.

As linhas de ônibus 059 e 324 deverão seguir o mesmo itinerário dos veículos para acessar a comunidade Parque das Nações.

Os engenheiros do IMMU farão o reforço na sinalização de regulamentação de trânsito e os agentes estarão presentes para orientar e monitorar o trânsito no local e para garantir a boa fluidez dos veículos na via.

*Com informações da assessoria

