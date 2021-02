Simpósio da FCecon debaterá a importância da pesquisa na saúde

| Foto: Divulgação

Manaus - Fake news, Covid-19 e evidências científicas na prática clínica são alguns dos temas que serão abordados em um minissimpósio realizado pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), nos próximos dias 22 e 23 de fevereiro.

O evento “Dos artigos para a beira dos leitos: Saúde baseada em evidências” vai reunir, de forma on-line, renomados pesquisadores do Amazonas e de outros estados brasileiros.

O simpósio é organizado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) da FCecon e busca discutir aspectos práticos da aplicação das evidências científicas em saúde nas diversas áreas de conhecimento, conforme a diretora da DEP, farmacêutica-bioquímica Kátia Torres.

“A Fundação Cecon se orgulha em poder contribuir para a comunidade científica e comunidade como um todo, para chamar as pessoas para um melhor entendimento em busca das evidências que a gente precisa utilizar na prática assistencial. Então, por isso, medicina baseada em evidências, trazendo para a prática o que se consegue coletar das evidências científicas postas”, afirma Torres.

Público

Estudantes de graduação, de iniciação científica, de pós-graduação, residentes médicos e multiprofissionais e profissionais de saúde poderão participar gratuitamente do evento, que ocorrerá via plataforma Zoom, nos dias 22 e 23 de fevereiro, das 18h às 21h.

É necessário fazer a inscrição mediante formulário disponível em https://forms.gle/VQ1chc4TsFiXCw5n8 , até o próximo domingo (21). Os participantes que tiverem a inscrição confirmada receberão e-mail da organização do evento com link de acesso ao Zoom.

Confira a programação completa

Dia 22 de fevereiro

18h – 18h10: Abertura - Kátia Luz Torres, pesquisadora e diretora de Ensino e Pesquisa da FCecon

18h10 – 18h40: Tema 1 - Saúde baseada em evidências: a base da prática clínica. Palestrante: Tais Freire Galvão, professora da Universidade Estadual de Campinas, farmacêutica com experiência nas áreas de epidemiologia e revisões sistemáticas da literatura

18h40 – 19h10: Tema 2 - Como as fake news transpassam a ciência na prática clínica? Palestrante: Renée Cessel, médico generalista pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

19h10 – 19h40: Tema 3 - Ações baseadas em evidências para o enfrentamento da Covid-19 em hospital de câncer do Amazonas. Palestrante: Julia Mônica Benevides, enfermeira oncologista e facilitadora da Pesquisa Clínica na FCecon

19h40 – 20h20: Tema 4 - Análise crítica das evidências científicas atuais sobre as variantes do SARS-CoV-2 no Amazonas. Palestrante: Felipe Gomes Naveca, vice-diretor de Pesquisa e Inovação ILMD/Fiocruz e pesquisador em Saúde Pública/virologista

Dia 23 de fevereiro

18h – 18h30: Tema 5 - Terapia Anti-IL6 na Covid-19: como as evidências científicas embasam a prática clínica. Palestrante: Antônio Boechat, professor de Imunologia Médica da Universidade Federal do Amazonas

18h30 – 19h: Tema 6 - Como pesquisar referências e avaliar a qualidade metodológica. Palestrante: Monique Freire, pesquisadora da FCecon e professora da Fametro

19h – 19h30: Tema 7 - Saúde Pública Baseada em Evidências, Valores e Preferências: um caso de rima ou de prosa? Palestrante: Fernando Nampo, coordenador do curso de bacharelado em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) e líder do Grupo de Pesquisa Saúde Pública Baseada em Evidências

19h30 – 20h: Tema 8 - Guidelines, revisões sistemáticas e meta-análises: infalíveis? Palestrante: Robson Amorim, neurocirurgião no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV).

20h – 20h30: Tema 9 - Aplicações e importância clínica da pesquisa experimental. Palestrante: Marne Vasconcellos, professora da Universidade Federal do Amazonas e doutora em Farmacologia com atuação em Oncologia Experimental.

