Idam auxilia produtores na entrega de mais de 1 tonelada de alimentos

A unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), participa da entrega de produtos agrícolas cultivados por produtores familiares do município, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

A entrega mais recente aconteceu na última quinta-feira (11); e as ações do programa vêm sendo realizadas mensalmente pelo Centro de Referência e Assistência Social (Cras), nas instalações do Idam no município.A ação atendeu famílias de produtores das comunidades Carapantuba, Nossa Senhora Aparecida da Costa do Juçara, são Francisco do Padre Lima e Novo Amazonas, além das estradas Coari Mamiá e Coari Itapeuá.

De acordo com o gerente da unidade local do Idam em Coari, Adilson Alves, cerca de 10 produtores familiares participaram da entrega de sua colheita, contribuindo com mais de 1.853 kg de produtos, como Jerimum de leite, Rambutã, açaí caroço, banana pacovã, macaxeira, mamão, cebolinha, coentro, chicória, pupunha e couve.“O principal objetivo das entregas é incentivar a produção de alimentos saudáveis, essenciais para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica”, concluiu Adilson.

Programa

Vale destacar que o PAA é uma modalidade de compra especial da agricultura familiar com doação simultânea, através do termo de adesão do Ministério da Cidadania/Governo do Amazonas-Sepror.

