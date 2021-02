Vida nova: mais seis pacientes recuperados da Covid-19 retornam ao AM

Cinco deles voltaram de João Pessoa (PB); e um chegou de Vitória (ES) | Foto: Divulgação

Manaus - A emoção de voltar para casa marcou a madrugada de mais seis pacientes que retornaram ao Amazonas recuperados da Covid-19, nas primeiras horas desta quinta-feira (18). O grupo viajou com o auxílio do Governo do Amazonas, para concluir o tratamento em outros estados brasileiros.

Cinco deles voltaram de João Pessoa (PB); e um chegou de Vitória (ES). Ao todo, 236 pessoas retornaram a Manaus recuperadas do novo coronavírus.

A logística preparada para receber os pacientes envolve técnicos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), além de servidores da Casa Militar do Governo do Amazonas, que disponibilizam veículos para levar os pacientes para casa.

Os cinco primeiros pacientes chegaram em voo comercial da Azul Linhas Aéreas, que pousou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta de 0h50.

A assistente social Mara Núbia de Almeida destacou o atendimento recebido na Paraíba e a importância da ação do Governo do Amazonas para salvar vidas.

O grupo viajou com o auxílio do Governo do Amazonas | Foto: Divulgação

“Foi maravilhoso o nosso acolhimento, a nossa chegada desde o aeroporto, toda uma equipe preparada de médicos, enfermeiros, toda uma equipe preparada. A recepção foi maravilhosa, um gesto de muito amor e solidariedade. Eu acho que essa intervenção ajudou muito, foi importantíssimo para a recuperação de muitos. Eu sou uma delas e sou muito grata”, comentou.

Para ela, o momento mais esperado é o reencontro com a família, em especial o filho, Diego Moraes, que, acometido pela Covid-19, também viajou com o suporte do Governo do Amazonas, venceu a doença em Pernambuco e já havia retornado ao Amazonas.

“Creio que vai ser um momento único, muito especial, porque eu fui totalmente debilitada para João Pessoa. E agora eu volto 100% recuperada”, acrescentou.

No reencontro, ainda no aeroporto, foi possível dar o tão esperado abraço no filho e comemorar, em família, a vitória de ambos sobre a Covid-19.

“O sentimento é de gratidão. Deus nos deu mais uma oportunidade, nós fomos muito bem acolhidos, eu em Recife e ela em João Pessoa. Quero agradecer a Deus e ao Governo do Estado do Amazonas, que tem nos levado e nos trazido com saúde. Estamos aqui 100% curados, graças a Deus e ao estado, que tem nos apoiado muito”, ressaltou Diego.

Também recuperado, o advogado Geraldo Júnior se apoiou na fé para superar os momentos difíceis, enquanto esteve doente.

“Você se distancia de família, de amigos, de mulher, de todas as pessoas que lhe apoiam. Então a gente tem que se apegar à fé, a Deus, a amigos, companheiros de quarto. Graças a Deus voltamos com sorriso no rosto, felizes por estar de volta à nossa terrinha, graças a Deus curados”, comemorou.

O segundo voo, da Gol Linhas Aéreas, trouxe de volta Aluízio Dias Ramos. “Fiquei bem ruim, com 85% do pulmão afetados. Passei 22 dias no Espírito Santo. Agradeço muito ao Governo daqui e do Espírito Santo também, os médicos, enfermeiros. Fui bem recebido lá, bem tratado”, observou Aluízio.

Transferidos

As transferências de pessoas acometidas pela Covid-19 são realizadas por meio do Plano de Cooperação firmado entre os governos Estadual e Federal, com objetivo de desafogar as unidades hospitalares da capital.

O Governo do Amazonas deu início à operação para transferir pacientes no dia 15 de janeiro. Até esta quarta-feira (17), 558 pacientes já haviam sido transferidos para 17 estados da federação. Destes, 542 eram pacientes em tratamento da Covid-19, e outros 16 eram pacientes oncológicos.

