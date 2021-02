Comissão de Fiscalização esclarece condições de vacinação em Manaus

A ação visa a transparência das ações do Executivo municipal | Foto: Divulgação Semad

Manaus - A Comissão de Apuração e Fiscalização do Plano de Imunização da Prefeitura de Manaus realizou uma vistoria no ponto fixo montado no Balneário do Sesc, zona Centro-Oeste, para apurar questionamentos acerca das condições de vacinação de idosos, após solicitação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), na tarde desta quarta-feira (17).

A ação visa a transparência das ações do Executivo municipal. O referido órgão solicitou a apuração de informações de que este grupo prioritário estaria sendo atendido sob sol e chuva, sem quaisquer cuidados em sua permanência no local de imunização.

De acordo com Ebenezer, a fim de esclarecer ao MPAM, foi verificado que não havia nenhuma irregularidade e que idosos receberam atendimento seguindo todas condições mínimas de permanência e as normas sanitárias para prevenir contaminação do novo coronavírus.

"Cumprindo a determinação do prefeito David Almeida, a comissão percorre diversos pontos de vacinação sem notificá-los com antecedência, a fim de verificar constantemente a infraestrutura utilizada para os atendimentos dos grupos de vacinação, visando à transparência para a municipalidade na campanha nacional de imunização", destacou Bezerra, ao assegurar que não existe quaisquer irregularidades durante a vistoria. Está ocorrendo com segurança e dentro das diretrizes estabelecidas pelos órgãos de segurança", completou.

O titular da Semad destacou a efetividade da proposta da Prefeitura de Manaus ao oferecer a esse grupo a possibilidade de retorno às suas residências por meio de uma parceria com o Fundo Manaus Solidária, por meio do Carona Solidária.

*Com informações da assessoria

