23 policiais formam no 1° Curso de Operações Fluviais do Amazonas

Era um desejo da unidade de polícia ambiental realizar o Curso de Operações Fluviais | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - O 1º Curso de Operações Fluviais formou 23 policiais nesta quarta-feira (17) por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb). O curso começou em dezembro do ano passado e durou mais de 66 dias, com uma turma inicial de 40 alunos policiais.

De acordo com o comandante do Policiamento Ambiental (CPAmb), coronel PM Bruno Azevedo, era um desejo da unidade de polícia ambiental realizar o Curso de Operações Fluviais, sendo assim empreendidos todos os esforços para que os participantes pudessem desenvolver suas habilidades e capacidades.

“Somos, a partir de agora, o terceiro estado brasileiro a realizar um Curso de Operações Fluviais. Objetivamos com isso, a partir de hoje, aperfeiçoar e difundir esse conhecimento, de maneira a oferecer sempre um policiamento de excelência, preservando sobretudo a ordem pública e o meio ambiente no estado”, destacou o comandante.

Dentro da grade de treinamento, todos os 23 policiais concludentes da formação receberam conhecimentos técnicos de como atuar nas situações, que serão usados no trabalho a ser desenvolvido nas suas respectivas unidades.

*Com informações da assessoria

