David Almeida determina solução na obra da João Valério, em Manaus

A tubulação da década de 80 que foi rompida com as fortes chuvas | Foto: Divulgação Semcom e Seminf

Manaus - Em fiscalização realizada na manhã desta quinta-feira (18), o prefeito David Almeida pediu pediu celeridade na solução da obra de recuperação emergencial da tubulação de drenagem profunda muito antiga que cedeu no trecho da rua João Valério, entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery, na zona Oeste.

"Esse é um trecho importantíssimo para o trânsito da nossa capital. O Rotta está acompanhado pessoalmente 24h por dia essa situação, para solucionar esse problema de maneira célere e com o mínimo de prejuízos aos manauaras", disse David Almeida.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, durante os trabalhos que estão sendo realizados ininterruptamente, a tubulação da década de 80 que foi rompida com as fortes chuvas foi identificada e precisa ser substituída por uma nova e mais moderna.

“Mais uma obra a exemplo de tantas outras. Já identificamos aproximadamente 32 pontos com tubulações rompidas, não nessa profundidade, aqui estamos em uma das principais artérias da cidade de Manaus", explicou.

A Seminf ressalta que a obra segue dentro das expectativas e que é muito prematuro dar prazo de conclusão.

A Águas de Manaus informa que concluiu, ontem à noite, o reparo na tubulação da rede de abastecimento de água. Segundo a assessoria, não há mais nenhum serviço de responsabilidade da concessionária sendo executado no local. Mesmo assim, a empresa seguirá de prontidão para dar apoio às obras da Prefeitura de Manaus no local, caso haja necessidade.

*Com informações das assessorias

Leia mais:

Alimentos vencidos são apreendido em comércio de Manaus