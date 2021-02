6,5 mil trabalhadores da saúde receberam 2ª dose da vacina em Manaus

Os que serão vacinados com a segunda dose devem apresentar documento de identificação original com foto, CPF e a carteira de vacinação com o selo de aplicação da primeira dose | Foto: Divulgação Semcom

Manaus - Cerca de 6,5 mil trabalhadores da saúde em Manaus foram imunizados com as duas doses de vacina contra a Covid-19. O vacinômetro confirma os dados nesta quinta-feira (18).

A campanha, para esse grupo prioritário, foi aberta pelo prefeito David Almeida no dia 19 de janeiro e continua aberta para todos os que se encontram no prazo de intervalo entre as duas doses da vacina e para aqueles que ainda não procuraram os postos para receber a primeira dose do imunizante.

“Os que já receberam as duas doses da vacina cumpriram o esquema de imunização preconizado pelo laboratório, portanto, para esses, a campanha está encerrada”, comemorou a chefe da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), enfermeira Isabel Hernandes.

Ele acrescenta que as pessoas do grupo prioritário que já podem se vacinar e ainda não tomaram a dose, procurem os postos de vacinação, porque as vacinas são contadas, prioritárias e destinadas somente agora para os trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, idosos de 70 anos ou mais e indígenas aldeados.

Sistema

O agendamento da segunda dose de vacina contra a Covid-19 é feito de modo eletrônico e pode ser conferido pelo sistema municipal Imuniza Manaus. Clique aqui. Para ter acesso à agenda, basta o usuário inserir o número do CPF na opção “Consultar 2ª Dose”. Ele será informado sobre a data, o horário e o local do atendimento.

Todos os que tomaram a CoronaVac até o dia 28 de janeiro já estão agendados e precisam consultar o sistema para não perder o agendamento. Se, por algum motivo, o usuário não puder comparecer no dia e local indicados, deve aguardar o novo agendamento, que será automático. A nova consulta pode ser feita ano dia seguinte à data original, a partir das 18h.

Os que serão vacinados com a segunda dose devem apresentar documento de identificação original com foto, CPF e a carteira de vacinação com o selo de aplicação da primeira dose.

Apenas as pessoas com sintomas gripais ou qualquer manifestação de doença na fase aguda não devem ir ao posto de vacinação, deixando para receber a vacina após a recuperação da saúde. Para os casos de Covid-19 a recomendação é aguardar 30 dias após os primeiros sintomas.

*Com informações da assessoria

