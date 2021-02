Dupla tenta correr, mas acaba presa com tablete de cocaína no Alvorada

Caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (18), por volta das 1h30, na rua Loris Cordovil, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Eles estavam com um tablete de cocaína.

De acordo com a equipe da Força Tática, a ação iniciou após denúncia anônima informando que dois homens estavam guardando drogas em uma casa na localidade.

No momento em que a equipe chegou no imóvel, a dupla foi vista pela janela do local correndo com pequenas quantidades de drogas para o banheiro da casa. Eles estavam tentando se desfazer do material.

Após a abordagem, foram localizados um tablete de cocaína e duas porções médias da mesma substância, além de dois aparelhos celulares e R$ 157.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentada no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

