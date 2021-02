AM registra redução na taxa de letalidade de Covid-19 no interior

Atualmente, o número desse perfil registrado no interior é de 1,8 | Foto: Divulgação/Secom

Manaus – Nas duas últimas semanas, o Amazonas registrou uma redução de 57% na taxa de letalidade de Covid-19 no interior do estado e ficou abaixo da taxa nacional, que corresponde a 2,4.

Atualmente, o número desse perfil registrado no interior é de 1,8. A diminuição é reflexo das ações de saúde realizadas pelo Governo do Estado nos municípios do interior para promover melhorias na rede de atendimento.

O secretário executivo de Assistência do Interior, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Cassio Espírito Santo, explica que os dados alcançados no interior são extremamente positivos, principalmente levando em consideração as dificuldades de acesso e logística para algumas localidades do Amazonas.

“Nesse momento a letalidade no interior do Amazonas está em 1,8, enquanto a capital está em 5,2. Então, a letalidade no interior é quase um terço da letalidade da capital. Quando a gente olha a média no Brasil, que está em 2,4, então o interior está até abaixo da média nacional, o que para a gente é um fator muito positivo de avaliação, considerando todas as diferenças logísticas e dificuldades que nós temos dos outros estados”, destacou.

Além da redução na taxa de letalidade, o secretário executivo de Assistência do Interior também afirma que houve redução no número de internações no interior do estado.

*Com informações da assessoria

