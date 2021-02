Remulo's não vai fechar e volta atividades após pandemia, diz gerente

A boate segue fechada desde o dia 22 de março do ano passado, quando entrou em vigor o primeiro decreto estadual | Foto: Divulgação

Manaus - O Remulo's Beer, tradicional boate no centro de Manaus, deve retornar as atividades após a pandemia da Covid-19. Apesar de ter uma data para o retorno incerta, os proprietários afirmam que a casa não irá fechar as portas, desmentindo boatos de que estaria a venda.



Segundo a gerente da boate, Raquel Fernandes, o famoso espaço, localizado na rua Lobo D'almada, está disponível apenas para locação desde junho do ano passado e não possui relação alguma com os reflexos da pandemia. "A família está apenas mudando de atividade, mas até o momento não existe nenhum interessado em alugar. O prédio continua tendo a mesma proprietária, que é uma mulher", afirma Raquel.

Ainda de acordo com a gerente, a boate segue fechada desde o dia 22 de março do ano passado, quando entrou em vigor o primeiro decreto estadual para evitar disseminação da Covid-19. "Ficam especulando que fechamos, mas só estamos preservando e cuidando dos nossos funcionários e clientes", repudia.

Raquel Fernandes ainda afirma que após os decretos, o local voltará a funcionar normalmente, mantendo o compromisso com os clientes e funcionários.

Remulo's Beer

O espaço funciona há mais de 40 anos no Centro de Manaus e é famoso por apresentar shows para o público adulto durante as noites.

Anúncio em site de vendas on0-line | Foto: Divulgação

A possibilidade de venda do prédio viralizou em outubro do ano passado, quando um anúncio no site OLX foi encontrado, disponibilizando o espaço para venda com o valor de R$ 60 mil. A negociação para locação do prédio está sendo feita através de uma empresa imobiliária.

