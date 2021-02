Praça do bairro Cidade Nova I passa por revitalização

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus iniciou na manhã desta quinta-feira, 18/2, uma força-tarefa no bairro Cidade Nova I, Zona Norte da cidade, para melhorar a infraestrutura da principal praça da comunidade, localizada na rua Flórida.

A ação está sendo realizada pelas secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e Limpeza Urbana (Semulsp) para que o espaço público seja entregue à população com uma estrutura de melhor qualidade.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos nos próximos dias | Foto: Divulgação

As equipes da Seminf irão revitalizar a calçada da via, trocar oito pontos de iluminação por lâmpadas a LED, conforme o programa “Ilumina Manaus”, bem como os serviços de pintura.

Já a Semulsp está realizando os serviços de levantamento de poda, limpeza, capinação e, por fim, a jardinagem.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos nos próximos dias.

Segundo Carlos Alberto D´Ávila, superintendente da Unidade Gestora de Projetos Municipais e Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia), a ação integrada entre as secretarias municipais é uma determinação do prefeito David Almeida, para que Manaus seja uma cidade ainda melhor para viver.

“Aqui nunca houve poda de árvores ou serviços de infraestrutura. Nós vamos deixar essa área iluminada e com uma estrutura adequada ao que se propõe, para que os moradores tenham qualidade de vida”, afirmou D’Ávila.

Conforme Elizabeth Bandeira, dona de casa e moradora da rua Flórida há 40 anos, ela nunca viu a prefeitura trabalhado na área.

“Eu moro há 40 anos nesta rua, e nunca tivemos nenhum tipo de manutenção. Nós, moradores, sempre comprávamos lâmpadas e mandávamos limpar o local. Eu nem acreditava, mas a prefeitura veio fazer o trabalho; e, com certeza, esses serviços vão nos dar um pouco de paz em relação à nossa segurança com as lâmpadas que estão sendo trocadas, além de dar um aspecto mais bonito para essa área verde, com os serviços de limpeza e infraestrutura”, concluiu a moradora.

O subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças, destacou que essa ação é o início de um trabalho de revitalização em vários pontos da cidade.

“Esse trabalho já se estende a outros pontos da cidade. Estamos também nas praças e canteiros centrais de todas as demais zonas. O prefeito David Almeida quer que revitalizemos esses locais para dar uma nova cara a esses ambientes”, aponta.

De acordo com os moradores, a área verde do bairro Cidade Nova I, há 40 anos, não recebia nenhum tipo de manutenção por parte dos órgãos municipais e estava gerando problemas de segurança e infraestrutura.

