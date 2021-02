Promoção do Jornal Agora irá sortear prêmios de até R$ 500 toda semana

Para concorrer você deve aceitar receber a versão digital do jornal Agora via WhatApp | Foto: Em Tempo

Manaus - O Jornal Agora, da rede Em Tempo, vai sortear prêmios de R$100 e R$500 de segunda a sexta, até o mês de junho deste ano. "No Agora Você Ganha Todo Dia" vai realizar 86 sorteios para quem seguir o regulamento. A promoção é gratuita e começa nesta sexta-feira (19).

Para concorrer você deve aceitar receber a versão digital do jornal Agora via WhatApp, visitar o site do Portal EM TEMPO , clicar no banner da promoção e preencher o formulário com seus dados pessoais, como nome completo, endereço, telefone e data de nascimento.

Após esta etapa, basta responder à pergunta promocional: "Qual jornal está na palma da sua mão"? "Dando check-in na opção receber o jornal digital no WhatsApp". Clique em participar e baixe o comprovante de cadastro da promoção.

O cadastro para receber o jornal digital em PDF é único por número de telefone, você pode participar de todos os sorteios diários durante o tempo em que a promoção estiver vigente, porém é necessário preencher e enviar o formulário a cada dia que queira participar.

