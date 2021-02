Prefeitura vistoria comunidade para garantir abastecimento de água

Engenheiros da Ageman e da concessionária Águas de Manaus estão trabalhando no projeto de expansão dos sistemas isolados com o objetivo de ampliar a política de saneamento | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), fez uma vistoria para a implantação de uma nova rede de abastecimento de água potável, na comunidade Cristo Rei, no Tarumã, zona Oeste.

O levantamento inicial se deu com o registro fotográfico aéreo das principais ruas da comunidade, que atualmente é abastecida por poços tubulares individuais e também por reservatórios abastecidos diariamente com carro-pipa, localizados no Parque das Tribos, pois a comunidade Cristo Rei está instalada bem ao lado do primeiro bairro indígena de Manaus.

Engenheiros da Ageman e da concessionária Águas de Manaus estão trabalhando no projeto de expansão dos sistemas isolados com o objetivo de ampliar a política de saneamento básico da Prefeitura de Manaus, conforme determinação do prefeito David Almeida.

“A cidade de Manaus tem crescido vertiginosamente e a expansão do abastecimento de água é uma preocupação do prefeito David, por isso estamos trabalhando, fazendo novos estudos, vistoriando áreas para levar o serviço, atendendo ao crescimento populacional, sem afetar o que já existe”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

Conforme a empresa Água de Manaus, a nova rede de abastecimento de água potável da comunidade terá dois quilômetros de extensão e beneficiará aproximadamente mil pessoas. Os imóveis passarão a compor o cadastro da Tarifa Social, conforme meta do plano de ação dos cem dias do prefeito David Almeida.

Atendimento

A Ageman é responsável pela fiscalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública e o estacionamento rotativo Zona Azul na cidade de Manaus.

Problemas com o abastecimento, podem ser registrados na Ouvidoria da Ageman pelo canais on-line de atendimento www.ageman.manaus.am.gov.br, [email protected], [email protected] e pelo WhatsApp, 98842-5821.

Ao fazer a reclamação, é necessário que o usuário tenha o registro do atendimento feito junto às concessionárias, com a apresentação do número do protocolo aberto e o fornecimento de um número de telefone para o acompanhamento da demanda.

*Com informações da assessoria