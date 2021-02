Prefeitura e Conselho de Arquitetura firmam termo de cooperação

Manaus - O vice-presidente do Implurb, Claudemir Andrade, o diretor de Planejamento do órgão, arquiteto Pedro Paulo e o presidente do conselho, arquiteto Jean Faria, participaram de uma reunião para analisar detalhes do Termo de Cooperação Técnica, nesta quinta (18). Ele irá ajudar a cumprir uma das metas do prefeito David Almeida de promover melhorias no exercício conjunto profissional e no licenciamento urbano.

“Se o projeto é elaborado e apresentado de forma mais cuidadosa, atendendo as questões urbanas legais, dentro do Implurb a análise será muito mais rápida. Atendendo as premissas no licenciamento, consequentemente se terá mais celeridade ao requerente e quem contrata o profissional da área, que busca um retorno mais eficiente. Estamos trabalhando com a premissa da desburocratização, como meta do governo David Almeida, para dar mais eficácia e celeridade às aprovações de maneira prática”, disse o vice-presidente do instituto, o arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

“O termo é interessante porque vai permitir levar conhecimento a todos os arquitetos cadastrados por meio de cursos e oficinas, facilitando a aprovação de futuros projetos, agregando conhecimento para que os profissionais possam elaborar seus trabalhos de forma mais assertiva e tendo melhor orientação quanto à legislação. Fora isso, vamos tratar assuntos pertinentes ao urbanismo e crescimento da capital”, disse o presidente do CAU-AM, o arquiteto Jean Faria.

O termo vai permitir que arquitetos e urbanistas tenham amplo entendimento quanto aos procedimentos necessários da política de aprovação e licenciamento de obras | Foto: Divulgação/Semcom

O termo, ainda em elaboração conjunta, vai permitir que arquitetos e urbanistas tenham amplo entendimento quanto aos procedimentos necessários da política de aprovação e licenciamento de obras, sendo um facilitador tanto para o profissional quanto para o sistema de análise dentro do órgão.

A colaboração técnica envolve capacitação, treinamento e cursos, além de troca de informações entre as entidades e futuramente realização de concursos públicos para projetos. “Uma proximidade institucional que tem como finalidade promover a maior qualidade de projetos arquitetônicos e urbanísticos, dando sempre mais segurança aos requerentes”, explica Andrade.

