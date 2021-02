Ageman monitora abastecimento de água no Nossa Senhora das Graças

Os trabalhos foram necessários em virtude de uma ação emergencial da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), na drenagem da via | Foto: Reprodução

Os desdobramentos do reparo emergencial, que a concessionária Águas de Manaus fez nesta semana em uma rede de abastecimento de água tratada de 85 milímetros, na avenida João Valério nas proximidades da avenida Djalma Batista, na zona Centro-Sul de Manaus, continuam sendo acompanhados pela Diretoria Técnica De Concessões, Obras e Saneamento, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

Os trabalhos foram necessários em virtude de uma ação emergencial da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), na drenagem da via.

Técnicos da concessionária Águas de Manaus fizeram um desvio temporário na tubulação, para garantir que os usuários do bairro Nossa Senhora das Graças não fiquem com o abastecimento comprometido. Uma rede provisória foi instalada, até que a Seminf possa concluir os serviços.

Atuação

A Ageman é responsável pela fiscalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública e estacionamento rotativo Zona Azul na cidade de Manaus.

Problemas com o abastecimento, podem ser registrados na Ouvidoria da Ageman pelo canais on-line de atendimento www.ageman.manaus.am.gov.br, [email protected], [email protected] e no WhatsApp: 98842-5821.

Ao fazer a reclamação, é necessário que o usuário tenha o registro do atendimento feito junto às concessionárias, com a apresentação do número do protocolo aberto e o fornecimento de um número de telefone para o acompanhamento da demanda.

