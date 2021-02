Parintins, no AM, registra 145 recuperados da Covid-19 em fevereiro

Vários pacientes se recuperaram da Covid-19 | Foto: Reprodução

Parintins- Somente no mês de fevereiro, 145 altas médicas foram registradas no hospital Jofre Cohen, unidade referência para Covid-19 em Parintins.

Somente nesta quinta-feira (18), mais de 15 altas médicas foram registradas. Segundo o diretor geral do hospital Jofre Cohen, Josimar Marinho, são dezenas de vidas recuperadas para alento de suas famílias e de toda a população parintinense.

"A Prefeitura de Parintins, Secretaria de Saúde e juntamente com a direção do Hospital Jofre Cohen comemoram cada recuperação após o esforço de nossas equipes de profissionais e da gestão do prefeito Bi Garcia nesta parceria com a Samel e Dr Jorge Massulo", ressaltou.

A pastora Floriza Brelaz, de 56 anos, agradeceu a Deus pela cura alcançada diante da Covid-19.

"Ele tem renovado a nossas forças a cada dia. Agradecemos também ao prefeito Bi Garcia por essa equipe maravilhosa. Por todos os que estão aqui, precisando", salientou.

O médico Renan Nascimento, diretor clínico do hospital Jofre Cohen disse que cada vitória é mérito de todos, elencando desde o serviço geral até as equipes médicas, de enfermagem, de fisioterapia, entre outras. "Quero aqui deixar o meu agradecimento especial aos pesquisadores da Samel, assim como o Dr. Jorge Massulo que tem nos dado esse apoio incondicional", enalteceu.

