Batalha vencida: mais seis recuperados da Covid-19 retornam ao AM

Manaus- Mais seis pessoas recuperadas da Covid-19 retornaram a Manaus, na madrugada desta sexta-feira (19), após a conclusão do tratamento nas cidades de João Pessoa (PB) e Vitória (ES).

Eles haviam sido transferidos por meio da força-tarefa do Governo do Amazonas, em parceria com o Governo Federal, para melhoria do fluxo da rede de saúde e de garantia de atendimento aos acometidos pela doença.

Recepcionados pela equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), os recuperados chegaram em dois voos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Com o alívio de retornar a Manaus após o período de tratamento em João Pessoa, Francisco Ramos, de 56 anos, pediu que a população não deixe de lado os cuidados básicos recomendados pelas autoridades da área de saúde e agradeceu ao Governo do Amazonas por todo o apoio que recebeu.

“A sensação é de alívio. O que eu peço para todos é que se previnam, usem máscara, porque essa doença não é brincadeira. E agradecer pelo apoio do Governo do Amazonas por tudo e pelo apoio que recebemos também lá”, concluiu o homem, que estava ansioso pelo retorno para casa.

O Governo do Amazonas tem prestado assistência aos pacientes que são transferidos para outros estados brasileiros.

