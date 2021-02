Fiscalização no calçadão da Ponta Negra, em Manaus, é intensificada

A partir das 19h, quando o decreto estadual para a restrição de circulação de pessoas entra em vigor, a Guarda Municipal continua com a fiscalização | Foto: Divulgação Casa Militar

Manaus – Foi intensificado a fiscalização no calçadão do Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, na orientação à população que voltou a frequentar o espaço. A Guarda Municipal faz a fiscalização 24 horas, orientando a população sobre o perímetro permitido, além de realizar uma ronda com a Ciclo Guarda, para facilitar a mobilidade durante o trabalho.

Apesar da liberação do calçadão para atividades físicas, a praia do complexo turístico continua interditada.

“A orientação é que as pessoas permaneçam na parte superior do calçadão. Quem tenta descer para praia, nossos agentes abordam e orientam para que retornem até a parte permitida. Durante a noite, a iluminação não é fornecida para evitar aglomeração, fazendo com que as pessoas não permaneçam aqui após o horário estabelecido pelo decreto”, informou o diretor da Guarda Municipal, Claudionei Barbosa.

Quem voltou a frequentar o local para fazer caminhadas e corridas ressaltou a importância da presença da guarda, como o industriário Isaías Silva.

“Muito bom voltar a fazer atividade física, ajuda a aumentar nossa imunidade e a orientação da Guarda Municipal é fundamental neste momento”, destacou.

A partir das 19h, quando o decreto estadual para a restrição de circulação de pessoas entra em vigor, a Guarda Municipal continua com a fiscalização para manter o espaço sem pontos de aglomeração.

