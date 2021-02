Governo anuncia ajustes nas medidas de restrição de circulação no AM

| Foto:

Manaus - Nesta sexta-feira (19), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anuncia novos ajustes no decreto de restrição de circulação no estado como medida de prevenção da Covid-19.

As mudanças serão divulgadas de forma virtual durante ‘Live’ transmitida nas redes sociais do Governo do Estado. Outro tema da transmissão online é o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no Amazonas.

