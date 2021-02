Manaus reabre comércio e serviços na segunda-feira (22); veja horários

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Wilson Lima anunciou na tarde desta sexta-feira (19), mais uma série de flexibilização das medidas restritivas. A partir da próxima segunda-feira (22), ficarão permitidas, com a capacidade e o horário limitados, o funcionamento de atendimento presencial em lojas em geral, lanchonetes e restaurantes, shoppings, além de outros serviços. O governador também confirmou o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) será realizado na próxima semana.

Apesar das mudanças, Lima destacou que a capital amazonense continua na fase vermelha e todos os municípios do interior do Estado seguem na fase roxa - o estágio mais grave da pandemia. A circulação de pessoas nas ruas continua suspensa entre o período das 19h às 6h da manhã, em todo o Estado.

Já na próxima segunda, ficarão permitidos:

1) Funcionamento de lojas em geral (segunda a sábado; domingo segue proibido):

-Atendimento presencial: das 9h às 15h

Drive-thru: 8h às 18h

Delivery: das 8h às 17h.





2) Funcionamento de shoppings centers (segunda a sábado; domingo segue proibido):

-Atendimento presencial: das 10h às 16h

-Delivery: das 8h às 17h

-Drive-thru: 10h às 17h.





3) Funcionamento de restaurantes:

-Atendimento presencial: das 6h às 16h (somente com capacidade de 50%, segunda a sábado; domingo segue proibido)

-Delivery: das 6h às 22h

-Drive-thru: 6h às 18h.





4) Unidades de ensino (somente com capacidade de 50%, de segunda a sexta):

- Permitido o funcionamento das atividades administrativas, com atendimento por agendamento.





5) Outras atividades:

- Permitidas as manutenções preventivas e corretivas;

- Construção civil: permitidas as reformas e manutenção em residências.

Segundo o governador, a população devem continuar tomando todos os cuidados possíveis, e recomendou que as pessoas só saiam de casa em ocasiões necessárias.

"Evite entrar em loja que esteja com capacidade além do permitido, e denuncie aos órgãos de controle. Essas medidas podem ser revistas a qualquer momento, pois estamos de olho no comportamento da Covid no nosso Estado, e na nossa capacidade de atendimento", afirmou o governador.

Enem



O governador confirmou, ainda, que o Enem ocorrerá nos próximos de 23 e 24 de fevereiro. Wilson decretou ponto facultativo e feriado escolar nos dois dias do exame.

Veja o pronunciamento do governador

