Enem no AM: governo decreta ponto facultativo nos dias 23 e 24

Manaus – O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será realizado no Amazonas nos próximos dias 23 e 24 de fevereiro. A informação foi confirmada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, na tarde desta sexta-feira (19) em transmissão ao vivo, realizada para atualização de dados sobre a pandemia no estado.

Segundo o governador, as provas serão realizadas nos dias 23 e 24 de fevereiro em todo o estado do Amazonas, seguindo os protocolos de segurança sanitária para realização correta da prova.

Para facilitar o acesso ao exame nacional, o Governo do Estado decretará ponto facultativo e feriado escolar nestas datas. “Queremos garantir que os alunos do Amazonas tenham acesso ao ensino superior. Eu tenho conversado muito com o Inep e Ministério da Educação”, afirma Wilson Lima.

Ainda de acordo com o governador, em conversa com os órgãos de educação, foi argumentado a possibilidade de prorrogação da prova mais uma vez, mas se tornando inviável.

Lima afirmou que caso o Amazonas não realizasse as provas nesses dias, o exame não poderia mais ser feito em 2021, prejudicando milhares de alunos do estado.

Apesar dos decretos que tornarão esses dois dias em feriados escolares e pontos facultativos, Wilson Lima relembrou a necessidade daqueles que não farão a prova ficarem em casa.

“Evitem ao máximo estar nas ruas na terça e na quarta-feira, principalmente entre os horários de 11h e 13h, que são os horários em que os alunos estarão se deslocando as salas de aula”, reitera.

O Governo do Estado também entrou em contato com a Prefeitura de Manaus para que as frotas de ônibus sejam ampliadas nesses dias e que o munícipio também decrete ponto facultativo, para que os alunos possam chegar nas escolas em segurança.

Prorrogações

A realização do Exame Nacional do Ensino no Amazonas entrou em constante debate no início do ano, pois deveria ser aplicado em todo o país nos dias 17 e 24 de janeiro. Contudo, o Amazonas enfrentava o pico da segunda onda da Covid-19, crise do oxigênio e o consequente colapso no sistema de saúde.

A prova chegou a ser proibida por decreto estadual em janeiro, suspendendo o Enem em todo o estado e proibindo o acesso de qualquer pessoa não autorizada às escolas públicas estaduais.

Além disto, o juiz federal José Ricardo de Sales também suspendeu a realização das provas por meio de uma liminar, sob pena de multa de R$ 100 mil por dia de descumprimento. O Governo Federal chegou a recorrer a decisão, mas ela acabou sendo prorrogada para os dias 23 e 24 de fevereiro.

