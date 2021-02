Academias permanecerão fechadas em Manaus; veja o que muda no decreto

As mudanças foram divulgação durante ‘live’ transmitida nas redes sociais do Governo do Estado | Foto: Divulgação

Manaus - As academias não foram contempladas nos ajustes das medidas de restrição de circulação anunciadas pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta sexta-feira (19). As mudanças foram divulgação durante ‘live’ transmitida nas redes sociais do Governo do Estado e serão publicadas em decreto no Diário Oficial, que terá validade de 22 a 28 de fevereiro.

Confira o que mudou:

Comércio

Permitido funcionamento das lojas em geral de 09h as 15h. De segunda a sábado.

Supermercado

Mantém horário de funcionamento, de 6h às 19h, mas agora estará autorizada a venda de todos os departamentos.



A medida vale para supermercados de pequeno, médio e grande porte, atacadistas, pequeno varejo alimentício e padarias.

Shopping

Funcionamento das 10h às 16h, de segunda a sábado.



Praça da alimentação permitida, com funcionamento de estabelecimentos registrados como restaurante na classificação principal do CNAE.

Capacidade de 50% público e estacionamento de 70%.

Unidades de Ensino

Permitida parte administrativa, de segunda a sexta, com 50% da capacidade e por agendamento



Bares e Restaurantes

Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos registrados como restaurantes podem funcionar das 6h das 16h, de segunda a sábado, com capacidade de 50%.

Delivery continua até 22h e drive thru até 18h.

Demais Atividades

Restrição de circulação das 19h as 06h.

Marinas permitidas para manutenção preventiva ou corretiva de embarcações.

Em todos os estabelecimntos, a lotação máxima deverá ser de 50%.

Construção Civil

Permite obras de manutenção e reforma em residências



A restrição de circulação de pessoas está mantida, de 19h as 6h.



“Esses ajustes podemos alterar a qualquer momento, conforme os dados epidemiológicos”, destacou o governador. “Não vá ao comércio passear, não vá ao shopping passear. É importante que a população siga as medidas de distanciamento para mantermos o mínimo de atividade econômica em funcionamento. Não estamos vivendo em tempos normais, mas em uma pandemia e no estado onde circula uma nova variante com grande poder de infecção”, afirmou.



Outras medidas

As medidas que não foram citadas pelo governador permanecem inalteradas, conforme os decretos Nº 43.376 e nº43.377.

Os ajustes foram discutidas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, com a participação de representantes dos demais poderes e de órgãos de fiscalização e controle, e serão publicadas no Diário Oficial do Estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Manaus reabre comércio e serviços na segunda-feira (22); veja horários

Governo anuncia ajustes nas medidas de restrição de circulação no AM