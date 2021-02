Exército realiza estágio básico de combatente de selva no Amazonas

Estágio Básico do Combatente de Selva | Foto: Divulgação 7º BPE

Manaus - No período de 8 a 13 de fevereiro deste ano, o 1° Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel) realizou o Estágio Básico do Combatente de Selva para os soldados do Núcleo de Formação de Reservistas (NFR), do Comando Militar da Amazônia.

As instruções foram direcionadas aos novos recrutas do 7° Batalhão de Polícia do Exército, do 4° Batalhão de Aviação do Exército e do 1° Batalhão de Infantaria de Selva (Amv), que incorporaram no dia 4 de janeiro deste ano.

A primeira etapa iniciou com o apronto operacional, realizado na manhã do dia 8, no pátio de formatura do 1° BIS (Amv). Depois as tropas seguiram em deslocamento para as bases de instrução na rodovia estadual AM-010.

Ao longo da semana, os novos soldados tiveram instruções práticas essenciais ao combatente de selva e receberam capacitação de combate e sobrevivência em ambiente amazônico, trabalhando em conjunto e desenvolvendo o espírito coletivo, seguindo as normas sanitárias vigentes.

*Com informações da assessoria

