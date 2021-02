Prefeitura fecha retorno na avenida Torquato Tapajós

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade (Immu), fechou na manhã desta sexta-feira (19), o retorno na avenida Torquato Tapajós que dava acesso à comunidade Parque São Pedro, Zona Norte da cidade.

O fechamento foi necessário para garantir melhor fluidez naquele trecho da via e dar mais segurança na travessia dos pedestres.

A avenida é um dos principais corredores viários da cidade; e, com a média diária de 4.000 veículos por hora em horário de pico, esse trecho do retorno se tornou inviável após a inauguração do complexo viário Lydia da Eira Corrêa. Com o fechamento do retorno, o órgão municipal eliminou dois conjuntos semafóricos de veículos, deixando apenas o de travessia de pedestres e acabou com os conflitos de trânsito na área.

“A determinação do prefeito David Almeida é melhorar a mobilidade na área. Esse semáforo causava muito congestionamento. Agora, vamos direcionar os veículos para o novo viaduto, que é mais amplo, mais seguro e permite melhor mobilidade. Assim, também, os pedestres poderão atravessar com mais segurança”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique.

Devido a mudança na via, os condutores e as linhas de ônibus 316 e 324 deverão seguir até o complexo viário Lydia da Eira Corrêa, distância de um quilômetro, fazer o retorno na alça inferior do viaduto, voltar no sentido centro, para poder acessar a comunidade Parque São Pedro.

Os motoristas que circulam pela comunidade Jesus me Deu terão de seguir até a avenida Torquato Tapajós, dobrar à direita, continuar até o viaduto, voltar no sentido centro e acessar a comunidade Parque São Pedro ou seguir para a Cidade Nova.

A prefeitura também reforçou as sinalizações de regulamentação de trânsito, faixas de pedestres e seta de indicação de sentido.

Os agentes estarão presentes para orientar e monitorar o trânsito no local e para garantir a boa fluidez dos veículos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mutirão de obras da prefeitura pavimenta 47 ruas no bairro Riacho Doce

Bairros periféricos de Manaus receberão infraestrutura, diz prefeito