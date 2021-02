Mais seis pacientes com Covid-19 são transferidos de Coari para Manaus

Inicialmente, os pacientes transferidos estavam internados no Hospital Regional de Coari | Foto: Divulgação

Amazonas - O Governo do Amazonas dá continuidade às transferências de pacientes com Covid-19 do interior para a capital. E nesta sexta-feira (19), mais seis pacientes foram trazidos do município de Coari (distante 362km) para Manaus, onde darão continuidade ao tratamento no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, principal unidade de referência no combate à doença no estado.

O grupo desembarcou na capital amazonense por volta das 15h. Acompanhados de uma equipe composta por seis profissionais de saúde, eles foram transportados a bordo de uma aeronave militar modelo C-199, que pousou na base da Força Aérea Brasileira (FAB) no Aeroporto Ponta Pelada, zona sul da cidade.

Inicialmente, os pacientes transferidos estavam internados no Hospital Regional de Coari. Antes do embarque, eles foram avaliados por uma equipe médica, que atestou total condição clínica para a realização da viagem. Após o desembarque, os seis foram conduzidos em ambulâncias ao Delphina Aziz, zona norte de Manaus.

Esta é a segunda transferência de pacientes com Covid-19 de Coari para Manaus. Transferências desse tipo vêm sendo realizadas desde o último dia 13. No total, já foram transferidos pelo Governo do Amazonas 53 pacientes do interior para a capital.

*Com informações da assessoria