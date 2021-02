Chuva com fortes ventos causa destelhamento de casa em Manaus

| Foto: Defesa Civil

Manaus - A forte chuva que atingiu a capital amazonense desde a madrugada deste sábado (20) causou o destelhamento parcial de uma casa com dois andares, localizada na rua João Bosco Bournier, no bairro Zumbi 2, Zona Leste de Manaus.

Cinco famílias foram afetadas pelos danos causados pela chuva. Inquilino da residência há três anos, Manuel Cerdeira conta que os moradores viveram momentos de terror durante a madrugada.

"Acordamos ouvindo o barulho do vento levando as telhas e as crianças começaram a gritar com medo, foi complicado. Agora estamos tentando reparar os danos, pois não temos para onde ir", contou o morador.

Segundo o major Robson Falcão, diretor de operações da Defesa Civil, a ocorrência foi registrada através do 199. A equipe atuou no local após liberação do Corpo de Bombeiros.

"No local, a Defesa Civil fez o cadastro das famílias atingidas para que possa dar entrada no aluguel social através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc)", disse.

