Sesc AM abre inscrições para cursos gratuitos de música

Manaus - O Sesc AM está com inscrições abertas para o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), nos cursos de flauta doce, banda marcial e canto coral para crianças, jovens e idosos.

As inscrições no processo seletivo do PCG para o preenchimento das vagas gratuitas deverão ser realizadas pelo site ou aplicativo Sympla: https://www.sympla.com.br/ , de 23 a 28 de fevereiro.

Após o ato da inscrição na plataforma Sympla e o recebimento do e-mail de confirmação de inscrição nessa plataforma, deverão ser enviados os seguintes documentos para o e-mail – [email protected] : Cartão Sesc legível e atualizado; Carteira de Trabalho original (de todos os membros da família maiores de 18 anos); CPF do candidato; Certidão de nascimento ou RG do candidato; Documentos de identificação dos pais ou responsável legal; Comprovante de residência atualizado – Conforme o edital.

As vagas destinam-se preferencialmente aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes da Educação Básica da rede pública, todos de baixa renda – cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais. O início das aulas foram planejadas para a terceira semana de março, com aulas virtuais.

Um dos objetivos do Sesc é ampliar o acesso da população de menor renda à educação formal, cultura e lazer de qualidade. Por isso, a entidade desenvolve e prioriza ações educativas gratuitas em programas de saúde, lazer, cultura e educação, além de seminários, palestras e cursos para essa clientela.

Os resultados serão divulgados em: https://www.sesc-am.com.br/home/gratuidade-pcg/.

