Fake News: Prefeitura de Manaus desmente arrastão no Parque do Mindu

Manaus - Desde as primeiras horas da manhã deste domingo (21), circulam informações sobre um arrastão no Parque Municipal do Mindu, no Parque 10, zona Centro-Sul. Em nota encaminhada ao EM TEMPO , a Prefeitura de Manaus esclareceu que a informação é falsa.

O secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Ademir Stroski, reforça que todos os parques e unidades de conservação da cidade estão fechados seguindo determinação do prefeito David Almeida, por conta das medidas restritivas para combater a disseminação da Covid-19 em Manaus.

Stroski ressalta, ainda, que as informações sobre a abertura e funcionamento desses espaços públicos serão amplamente divulgadas nas redes sociais e sites oficiais da Prefeitura de Manaus e da Semmas.

