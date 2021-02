Vacinação de idosos com mais de 70 anos continua em Manaus

Durante a semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também segue com a vacinação domiciliar | Foto: Divulgação

Manaus - A mobilização para alcançar idosos de 70 anos, ou mais, ainda não vacinados contra a Covid-19 por meio de busca ativa e a continuidade da vacinação para trabalhadores da saúde e idosos das demais áreas geográficas, são as principais ações de imunização da Prefeitura de Manaus para o período de 22 de fevereiro a 1º de março.

Durante a semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também segue com a vacinação domiciliar dos idosos acamados e a aplicação da segunda dose para os trabalhadores da saúde.

“A estratégia atende a recomendação do prefeito David Almeida de facilitar o acesso da população à vacina nesta reta final da primeira etapa da campanha, acelerando o alcance da meta municipal de vacinar no mínimo 90% da população-alvo”, explica a secretária municipal de Saúde, em exercício, Aline Rosa Martins.

A secretária salienta que a Semsa está levando a vacina para mais perto do idoso que, por algum motivo, não pôde se deslocar até um dos grandes pontos de vacinação.

Quatro pontos de vacinação estarão abertos neste período, das 9h às 16 horas, com o atendimento tradicional em sistema de drive-thru e ponto fixo: Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran, Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Clube do Trabalhador (Sesi) e Balneário do Sesc.

Outros quatro pontos serão exclusivos para a aplicação da segunda dose nos usuários agendados pelo sistema Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/): Shopping Phelippe Daou, Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Hospital Beneficente Português e Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo).

O posto da Universidade Paulista (Unip) foi temporariamente desativado por conta da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A busca ativa de idosos será mantida até esta segunda-feira (22), na região Sul da capital, com visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde (ACS) e orientação para que os idosos ainda não vacinados procurem um dos 12 postos de vacinação montados nos bairros de abrangência do Distrito de Saúde (Disa) Sul.

A partir de terça-feira (23), a ação será deslocada para a zona Leste, onde 14 pontos estarão à disposição dos idosos. Na quinta (25), a mobilização segue para a zona Oeste, e no sábado (27), para a zona Norte. Em cada região, a ação será feita por dois dias seguidos.

Aproximadamente 5 mil idosos de 70 anos ou mais ainda precisam ser vacinados para que o município alcance a meta.

Desde o início da campanha para este grupo populacional, foram vacinados 58,2 mil pessoas. Dos trabalhadores da saúde, 55 mil já foram vacinados, sendo que mais de 7 mil já completaram o ciclo de imunização, com o recebimento da segunda dose.

Postos de Vacinação abertos de segunda a sábado para idosos e trabalhadores da saúde:

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM (Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – Colônia Terra Nova)

Zona Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222- Crespo)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do SESI (avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I)

Zona Oeste

Balneário do Sesc (avenida Constantinopla, 288 – Alvorada)

Postos de vacinação exclusivos para a segunda dose:

Zona Norte/Leste

Shopping Phelippe Daou

Rua Camapuã, 2939, Cidade de Deus

Zona Sul

Escola de Enfermagem da Ufam

Rua Teresina, 495, Adrianópolis

Hospital Beneficente Português

Avenida Joaquim Nabuco, 1359, Centro

Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo)

Rua Ipanema, 550, Alvorada

Postos na zona Sul para vacinação exclusiva de idosos:

UBS Nilton Lins – Avenida Professor Nilton Lins, nº 2.344 – Flores

Policlínica Castelo Branco – Rua do Comércio, s/nº – Parque 10

UBS Vicente Palotti – Avenida Apurinã, nº 259 – Praça 14 de Janeiro

UBS Santa Luzia – Rua Leopoldo Neves, s/nº – Santa Luzia

UBS Lúcio Flávio Vasconcelos Dias – Travessa Comandante Ferraz, nº 15 – Betânia

Clínica da Família Doutor Antônio Reis – Rua São Lázaro, s/nº – São Lázaro

UBS Frank Calderon – Rua Boa Esperança, s/nº – Crespo

UBS São Francisco – Rua Rodolfo Vale, s/nº – São Francisco

UBS Petrópolis – Rua Delfim de Souza, s/nº – Petrópolis

UBS Japiim – Travessa Sauim, nº 70, Conjunto 31 de Março – Japiim

UBS Megumo Kado – Rua Inocêncio Araújo, nº 51 – Educandos

Clube de Mães do Morro da Liberdade, próximo à UBS – Rua D. Mimi, s/nº – Morro da Liberdade

