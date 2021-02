Mais de 238 mil doses da vacina contra Covid-19 foram aplicadas no AM

As informações consolidadas pela FVS-AM são de responsabilidade das secretarias municipais de Saúde | Foto: Divulgação FVS

Manaus – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 238.850 doses foram aplicadas em todo o estado do Amazonas até este domingo (21), sendo 217.092 de primeira dose e 21.758 de segunda dose.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Os dados estão sujeitos a revisão.

O Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas, desenvolvido pela FVS-AM, com base nas orientações do Ministério da Saúde (MS), prevê que, nesta primeira fase da vacinação, sejam contempladas pessoas que estejam nos seguintes grupos prioritários: povos indígenas vivendo em terras indígenas; trabalhadores de saúde; pessoas de 80 anos ou mais; pessoas de 75 a 79 anos; pessoas de 70 a 74 anos; pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; e pessoas com deficiência institucionalizadas.

As informações consolidadas pela FVS-AM são de responsabilidade das secretarias municipais de Saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

Neste balanço, 16 cidades não enviaram as informações. São elas: Atalaia do Norte, Beruri, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itapiranga, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins.

Até o momento, o Amazonas recebeu 555.620 doses de vacina contra a Covid-19. Destas, 553.890 foram entregues e 1.154 serão entregues.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vacinação de idosos com mais de 70 anos continua em Manaus